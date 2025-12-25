Реклама

13:41, 25 декабря 2025Россия

Под завалами горевшего две недели назад рынка в Петербурге нашли еще одну жертву

В Санкт-Петербурге нашли еще одну жертву пожара на Правобережном рынке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Смагин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге под завалами Правобережного рынка, горевшего две недели назад, нашли еще одну жертву пожара. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации источника издания, найденные останки сильно обгорели. Их отправили на экспертизу для установления личности. Предположительно, речь может идти о пропавшей женщине, которую разыскивают родственники.

Пожар на Правобережном рынке Петербурга произошел 10 декабря. Площадь возгорания составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. Известно было только об одной жертве — 70-летней пенсионерке, которую обнаружили сразу после ликвидации последствий происшествия.

Ранее пожар произошел в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве. Предварительно, огонь вспыхнул в одном из кабинетов из-за короткого замыкания. Информация о пострадавших не поступала. В сети также появилось видео с места происшествия.

