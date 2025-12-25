Под завалами горевшего две недели назад рынка в Петербурге нашли еще одну жертву

В Санкт-Петербурге под завалами Правобережного рынка, горевшего две недели назад, нашли еще одну жертву пожара. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации источника издания, найденные останки сильно обгорели. Их отправили на экспертизу для установления личности. Предположительно, речь может идти о пропавшей женщине, которую разыскивают родственники.

Пожар на Правобережном рынке Петербурга произошел 10 декабря. Площадь возгорания составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. Известно было только об одной жертве — 70-летней пенсионерке, которую обнаружили сразу после ликвидации последствий происшествия.

