05:00, 25 декабря 2025

Порнозвезда дала совет нашедшей у мужа очень странное порно девушке

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет девушке, которая нашла у мужа очень странное, по ее мнению, порно. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам читательницы, однажды она зашла в комнату и увидела, как ее муж торопливо закрывает вкладки на экране. Это показалось ей странным, поэтому женщина попросила его выбросить протекающий мусор, чтобы проверить его браузер тут же. Там оказались рисованные мультфильмы с антропоморфными зверями.

«Оказалось, что на закрытой вкладке было мультяшное порно в стиле фурри. Я не хочу, чтобы ему было стыдно, я его не осуждаю! Мы и раньше шутили по поводу такого рода порно, но я немного удивлена, что ему это действительно нравится», — написала девушка и спросила, стоит ли ей обсудить это с партнером.

В ответ Стоя порекомендовала женщине прежде всего задуматься, почему ей захотелось шпионить за мужем и не пропало ли доверие в семье. В случае, если автор письма решит завести разговор о фурри-порно, ей нужно помнить, что реакция может быть любой. «Вам также придется признаться, каким образом вы узнали, что он смотрел порно с фурри (по крайней мере, один раз). Так что, возможно, вы смягчите удар, начав со слов: "Я приношу извинения за нарушение твоей личной жизни"», — отметила специалистка.

Стоя также посоветовала задуматься, не предложить ли мужу сексуальный эксперимент в стиле фурри. «Вы бы нарядились в костюм? Вы бы разрешили нарядиться ему? Если вы готовы выдвинуть такие предложения, вы продемонстрируете серьезное принятие его фетиша», — заключила эксперт.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается ненастоящим. Об этом он порассуждал в ответе на письмо мужчины, чья жена ни разу не испытывала оргазма от секса.

    

