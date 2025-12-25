Постпред Украины при ООН обиделся на не голосующие за нее страны

Постпред Мельник: Если страна не голосует за Украину, то это голос против нее

Если страна в ООН не голосует за Украину на резолюциях и воздерживается, то это голос против Киева и его интересов. Об этом сказал постпред Украины при ООН Андрей Мельник агентству «Укринформ» в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

«Мой месседж к другим делегациям: если вы не голосуете за Украину, то мы воспринимаем это как голос против. Даже если вы не участвуете в голосовании или же формально воздерживаетесь», — указал политик.

Мельник также добавил, что влияние России в международной организации выросло, а у Украины оно снизилось.

17 декабря ООН осудила Украину за закон, открывающий путь к запрету Украинской православной церкви (УПЦ), указав, что историческая связь с Россией не может быть предлогом для религиозных гонений. Уточняется, что ООН расценивают такую политику Киева как нарушение права на свободу вероисповедания, гарантированного международным правом.