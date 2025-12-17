Реклама

ООН осудила Украину за связанный с Россией закон

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: mr_tigga / Shutterstock / Fotodom  

ООН осудила Украину за закон, открывающий путь к запрету Украинской православной церкви (УПЦ), указав, что историческая связь с Россией не может быть предлогом для религиозных гонений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Каноническая или историческая связь с иностранным религиозным центром сама по себе не может служить основанием для запрета религиозной организации. Меры, затрагивающие свободу религии, должны быть строго индивидуализированными, основанными на доказательствах и соответствовать принципу пропорциональности», — приводит издание слова представителей международной организации.

Уточняется, что ООН расценивают такую политику Киева как нарушение права на свободу вероисповедания, гарантированного международным правом.

19 ноября газета The Hill сообщала, что в США приедут православные делегации с жалобой на притеснения УПЦ со стороны киевских властей. В обсуждениях примут участие представители Русской Зарубежной церкви, Православной церкви в Америке и Сербской православной церкви. Как отмечает издание, тема преследования УПЦ получила значительную поддержку среди представителей трампистского движения MAGA, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона.

