Экономика
18:12, 25 декабря 2025Экономика

Предсказана судьба наследства Веры Алентовой

Юрист Хаминский: Все имущество Алентовой может перейти ее дочери Меньшовой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Все имущество народной артистки России Веры Алентовой может перейти ее дочери телеведущей Юлии Меньшовой. Судьбу наследства актрисы предсказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «Газета.Ru».

Специалист предположил, что, в связи с уходом из жизни в 2021 году мужа актрисы известного режиссера Владимира Меньшова, единственной наследницей осталась их общая дочь.

Хаминский напомнил, что с момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть полгода, чтобы вступить в наследство. Если за этот срок никто больше не подаст такое заявление, то Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет оформить все имущество на себя.

Веры Алентовой не стало 25 декабря на 84-м году жизни. Артистка почувствовала себя плохо во время прощания с коллегой актером Анатолием Лобоцким. С церемонии ее увезли на скорой помощи. Реанимировать народную артистку врачам не удалось. По предварительным данным, сердце Алентовой остановилось после острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

