02:13, 25 декабря 2025Россия

Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

Песков: Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Его слова приводит РИА Новости

«Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, сотрудники администрации президента и руководитель Центробанка. По его словам, также затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие темы.

Ранее Песков высказался о сроках послания Путина Федеральному собранию. Он подчеркнул, что в этом году послания российского лидера Федеральному собранию не будет. «Но оно состоится своевременно», — заверил он.

