Россиян предупредили об опасных осложнениях гонконгского гриппа

Врач Паньковецкий: Осложнением гонконгского гриппа может быть менингит

Опасными осложнениями гонконгского гриппа могут быть пневмония, менингит и другие заболевания, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт сети медицинских центров Поликлиника.ру Александр Паньковецкий.

«Одним из самых распространенных и опасных осложнений является пневмония, — сказал врач. — Она может быть как вирусной, вызванной непосредственно вирусом гриппа, так и бактериальной, развивающейся на фоне ослабленного иммунитета. Также относительно часто встречаются осложнения со стороны ЛОР-органов, такие как синуситы — воспаление придаточных пазух носа, например, гайморит, и отиты — воспаление среднего уха».

Реже, но с более тяжелыми последствиями, по словам Паньковецкого, грипп может поражать нервную систему — в таких случаях возможны менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, а также другие нарушения.

«Под удар может попасть и сердечно-сосудистая система, с риском развития миокардита, перикардита, а в тяжелых случаях — острой сердечной недостаточности. Кроме того, грипп способен спровоцировать проблемы с почками, вызвав обострение хронических заболеваний, таких как пиелонефрит или цистит», — предупредил врач.

Ранее сообщалось, что россияне стали жаловаться на потерю слуха после перенесенного гонконгского гриппа. Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что инфекция при гонконгском гриппе распространяется по ушной полости, из-за чего она воспаляется. Это приводит к временной потере слуха.