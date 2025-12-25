Реклама

18:53, 25 декабря 2025Путешествия

Россияне массово устремятся в начале 2026 года в одну страну Азии

В начале 2026 года российские туристы массово устремятся в Таиланд
Зарина Дзагоева
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В начале 2026 года российские туристы массово устремятся в одну страну Азии — речь идет о Таиланде. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали предварительные бронирования авиабилетов на предстоящие 12 месяцев и выявили, что лидером по спросу стал февраль. А 24 процента запросов на этот месяц приходятся именно на Таиланд. Средняя стоимость билета туда составляет 56,8 тысячи рублей.

Второе и третье места достались Турции (средний чек 15,7 тысячи рублей) и Вьетнаму (51,8 тысячи рублей).

«Выбор февраля в качестве самого популярного месяца для бронирования на 2026 год — это не случайность, а осознанная стратегия. С точки зрения климатического комфорта, это часто пик зимы в России, и поездка в это время даёт максимальный контраст и эффект "побега"», — поделились в пресс-службе сервиса.

Ранее была раскрыта самая дорогая страна для путешествий россиян в 2025 году — речь идет о Мальдивах. Так, средняя стоимость путешествия на любимый курорт богачей составила 494 тысячи рублей.

