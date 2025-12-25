Реклама

17:25, 25 декабря 2025Силовые структуры

Российских блогеров задержали за издевательства над детьми и инвалидами

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярске задержали молодых блогеров, которые снимали видео с издевательством над детьми и инвалидами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве отметили, что во время мониторинга полицейские обнаружили видео, на которых молодые люди нарушают общественный порядок. Блогеры провоцировали людей и вели себя агрессивно по отношению к детям и лицам с ограниченными возможностями.

В отношении молодых людей составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что Кубани мужчина получил 18,5 года колонии за насилие над ребенком.

