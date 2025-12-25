Российский аэропорт перестал принимать самолеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и впуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать в четверг, 25 декабря, в 23:24 по московскому времени.

Работу также приостановил аэропорт Ярославля.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке почти полсотни украинских беспилотников на регионы страны. Больше всего дронов — 36 — было уничтожено над территорией Брянской области.