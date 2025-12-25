Реклама

Экономика
11:07, 25 декабря 2025Экономика

В России собрались резко увеличить долю отечественных автомобилей

Мантуров: За пять лет доля российских машин на внутреннем рынке достигнет 80 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство России хочет за пять лет, к 2030 году, резко увеличить производство российских автомобилей до такого уровня, чтобы они занимали 80 процентов внутреннего рынка. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Выпуск, в соответствии с планами властей, должен вернуться на тот уровень, где находится в 2010-х годах. В настоящее время российские производители занимают 55 процентов рынка, хотя еще в 2024-м речь шла только 44 процентах.

Мантуров пообещал, что ключевым положением проводимой политики станет обретение предприятиями компетенций при условии акционерного контроля за всеми площадками российской стороной.

В настоящее время запущены все площадки, оставленные после начала боевых действий на Украине бывшими партнерами. Теперь требования заключаются в обретении необходимого уровня локализации.

Ранее Мантуров объяснял, что цель введения в России утилизационного сбора, из-за которого стоимость иномарок становится существенно выше, состоит не в том, чтобы закрыть рынок, а в том, чтобы сделать локальное производство выгоднее. По словам первого вице-премьера, такие решения являются нормальными в мировой практике.

Ранее сообщалось, что по итогам года суммарный объем продаж новых легковых автомобилей в России упадет на 17 процентов за счет уменьшения покупок иностранной техники.

