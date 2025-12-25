Реклама

18:37, 25 декабря 2025Культура

Стала известна дата прощания с Верой Алентовой

Прощание с актрисой Верой Алентовой состоится 29 декабря в Театре Пушкина
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Театр Пушкина сообщил дату прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале учреждения культуры.

Как сообщили в театре, гражданская панихида пройдет в Театре Пушкина 29 декабря. О времени начала траурной церемонии информация появится позже.

«Случилось большое горе: не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — добавили в пресс-службе театра.

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова впервые прокомментировала кончину матери, народной артистки России Веры Алентовой.

