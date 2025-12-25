Реклама

16:12, 25 декабря 2025Культура

Юлия Меньшова впервые высказалась о кончине Веры Алентовой

Юлия Меньшова почтила память народной артистки России Веры Алентовой
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова впервые прокомментировала кончину матери, народной артистки России Веры Алентовой. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Актриса опубликовала совместные фото родителей — Алентовой и режиссера Владимира Меньшова. «Мамы больше нет. Теперь они вместе», — подписала Юлия серию снимков.

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции. Веры Алентовой не стало 25 декабря 2025 года. Сообщалось, что ей стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. По данным Shot, у 83-летней актрисы были проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне перенесенного ранее коронавируса.

