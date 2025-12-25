Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:19, 25 декабря 2025Бывший СССР

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Handout / Reuters

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».

«Взрыв в Сумах», — подчеркнули журналисты.

Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России могли осуществить прорыв в Сумской области для достижения трех целей, в числе которых перерезание важной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) трассы. По его словам, одной из причин атаки могла стать необходимость формирования буферной зоны в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Год назад разбился самолет AZAL. Что произошло в небе над Чечней и как это спровоцировало кризис в отношениях Москвы и Баку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Глава Запорожской АЭС рассказал об обстрелах станции со стороны ВСУ

    Россиянка описала взросление детей в США словами «подводят к жизни без пинка под зад»

    На подлете к Москве сбили еще семь беспилотников

    Украинские военные угрожали «стереть» Красноармейск при отступлении

    Суд изъял имущество бывшего замгубернатора Ростовской области

    Путин высказался о героизме военных КНДР в Курской области

    В документах по делу Эпштейна обнаружилось обвинение Трампа в изнасиловании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok