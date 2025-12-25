В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».

«Взрыв в Сумах», — подчеркнули журналисты.

Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России могли осуществить прорыв в Сумской области для достижения трех целей, в числе которых перерезание важной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) трассы. По его словам, одной из причин атаки могла стать необходимость формирования буферной зоны в приграничье.