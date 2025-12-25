Реклама

22:11, 25 декабря 2025Мир

В Британии разгорелся скандал из-за украинской студентки и русского языка

Украинская беженка бросила учебу в Британии из-за совета выучить русский язык
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании разгорелся скандал из-за украинской студентки, которая бросила учебу в колледже из-за «давления с целью заставить ее выучить русский язык». Об этом сообщает издание The Guardian.

По ее словам, преподаватели колледжа в Сток-он-Тренте советовали ей выучить русский язык, чтобы у нее было меньше трудностей с усвоением предметов, однако эта рекомендация возмутила беженку, из-за чего она бросила учебу. Она отметила, что не может продолжить обучение по «идеологическим причинам».

«Я благодарна за возможность учиться в Соединенном Королевстве — оно стало для меня третьим домом [после Украины и Чехии]. Но не все понимают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, что пережила наша страна. Никто не попытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт», — пожаловалась она.

Ранее украинок потребовали выгнать из Франции из-за конкуренции за местных женихов. Многие француженки недовольны тем, что беженки с Украины заводят отношения с французами и добиваются того, чтобы те их обеспечивали.

