Junge Welt: Украина не сможет победить Россию при помощи индивидуального террора

Индивидуальный террор, к которому прибегает Украина, лишь указывает на ее военную слабость. Так немецкое издание Junge Welt прокомментировало убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.

«Если бы на Украине еще были способны к логическому мышлению, то убийство российского генерала Фанила Сарварова, предположительно, спланированное киевской военной разведкой, могло бы не состояться», — сказано в материале.

Автор отмечает, что подобными действиями Киев, вероятно, хочет продемонстрировать наличие козырей в рукаве, однако это лишь оскорбляет «политический интеллект» тех, кого этим планировалось впечатлить, в частности, президента США Дональда Трампа. Издание резюмирует, что убийство Сарварова ознаменовало конец для Украины, так как ее «стратегия деградировала до такого уровня».

По данным следственного комитета, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Он получил множественные ранения, его экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.