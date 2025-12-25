Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 25 декабря 2025Россия

В Госдуме отреагировали на рождественское обращение Зеленского с пожеланием смерти

Депутат ГД Гимбатов о рождественском обращении Зеленского: Это истерика
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Peter Dejong / AP

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов отреагировал на рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского с пожеланием смерти. Свое мнение об увиденном парламентарий изложил в Telegram.

24 декабря, в сочельник по юлианскому календарю, Зеленский выпустил обращение, в котором заявил, что у всех украинцев есть одна мечта — «чтобы он умер». О ком именно идет речь, политик не уточнил.

Гимбатов отметил, что высказывание Зеленского не имеет ничего общего с христианством и является «политической истерикой».

Ранее в России оценили представленный Зеленским план украинского урегулирования. Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал выдвинутый киевскими властями план «замаскированным путем к реваншизму».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

    КНДР показала свою первую АПЛ

    Захарова ответила на утверждение американского СМИ о «близких к Кремлю источниках»

    Москвичей призвали готовиться к испытаниям

    Появилось видео изъятия взрывчатки из тайника в российском регионе

    Инструктор верховой езды попалась на тайной съемке вертолетного завода в России

    Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok