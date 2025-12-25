В Госдуме отреагировали на рождественское обращение Зеленского с пожеланием смерти

Депутат ГД Гимбатов о рождественском обращении Зеленского: Это истерика

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов отреагировал на рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского с пожеланием смерти. Свое мнение об увиденном парламентарий изложил в Telegram.

24 декабря, в сочельник по юлианскому календарю, Зеленский выпустил обращение, в котором заявил, что у всех украинцев есть одна мечта — «чтобы он умер». О ком именно идет речь, политик не уточнил.

Гимбатов отметил, что высказывание Зеленского не имеет ничего общего с христианством и является «политической истерикой».

Ранее в России оценили представленный Зеленским план украинского урегулирования. Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал выдвинутый киевскими властями план «замаскированным путем к реваншизму».