В Грузии рассказали об отношении к российским туристам

Гид Таралашвили заявила, что инцидентов с туристами из РФ в Грузии не возникало

Некорректного отношения к туристам из России со стороны граждан Грузии не наблюдается, если россияне чтут правила и нормы поведения страны. Об этом заявила гид в Грузии Екатерина Таралашвили, передает РИА Новости.

«В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида — он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно», — отметила Таралашвили.

Она отметила, что российские туристы, которые проявляют уважение к посещаемой стране, остаются довольны отдыхом и хотят вернуться в Грузию.

