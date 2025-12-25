Реклама

09:04, 25 декабря 2025Путешествия

В Грузии рассказали об отношении к российским туристам

Гид Таралашвили заявила, что инцидентов с туристами из РФ в Грузии не возникало
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Некорректного отношения к туристам из России со стороны граждан Грузии не наблюдается, если россияне чтут правила и нормы поведения страны. Об этом заявила гид в Грузии Екатерина Таралашвили, передает РИА Новости.

«В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида — он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно», — отметила Таралашвили.

Она отметила, что российские туристы, которые проявляют уважение к посещаемой стране, остаются довольны отдыхом и хотят вернуться в Грузию.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова заявила, что жизнь в доме на колесах в США может быть комфортнее проживания в апартаментах. Россиянка отметила, что современные трейлеры оснащены лучше, чем современные квартиры. Она также выделила возможность путешествовать в качестве ключевой причины жить в доме на колесах.

