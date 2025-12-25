Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:24, 25 декабря 2025Экономика

В Москве заметили редкое явление

В небе над Москвой заметили яркие световые столбы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Роман Пинчук / РИА Новости

Минувшей ночью в небе над Москвой можно было наблюдать редкое природное явление — яркие световые столбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке, опубликованном в источнике, видны световые столбы, которые заметили жители района Строгино на северо-западе столицы. Причиной их появления стали морозы, которые обрушились на город. «Москвичи ночью могли представить, что они где-нибудь в Мурманске», — прокомментировал необычное явление автор публикации.

Световые столбы возникают, когда свет отражается от плоских шестиугольных кристаллов льда. Сами столбы при этом выглядят ровными и узкими и похожи на ледяные иглы.

Неделю назад свидетелями аналогичного явления стали жители Пермского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Адвокат Лурье сделала заявление о выселении Долиной из квартиры

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Психотерапевт раскрыла способы встретить Новый год в одиночестве без тревоги

    Российских блогеров задержали за издевательства над детьми и инвалидами

    В Москве заметили редкое явление

    Врач перечислил частые осложнения гонконгского гриппа

    Комиссия расшифровала записи бортовых самописцев разбившегося в Казахстане самолета AZAL

    В МИД назвали связанную с Украиной «первопричину» крушения самолета AZAL

    Жителям одного северного региона РФ пообещали октябрьскую погоду в конце декабря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok