В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля. Об этом сообщает портал «ProГород».

44-летний Евгений Козлов — ветеран боевых действий на территории Чечни. После смерти в бою друга мужчина решил изготовить крест и пройти с ним пешком из чувашского города Цивильск до Москвы.

Паломничество мужчины началось еще в 2024 году, однако на некоторое время миссию пришлось прервать. После возобновления одиночного крестного хода россиянин завершил путь, опубликовав видеоотчет из центра Москвы.

