Россия
14:23, 25 декабря 2025Россия

В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля

Ветеран из Чувашии совершил одиночный крестный ход и закончил его у Кремля
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: pgn21.ru

В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля. Об этом сообщает портал «ProГород».

44-летний Евгений Козлов — ветеран боевых действий на территории Чечни. После смерти в бою друга мужчина решил изготовить крест и пройти с ним пешком из чувашского города Цивильск до Москвы.

Паломничество мужчины началось еще в 2024 году, однако на некоторое время миссию пришлось прервать. После возобновления одиночного крестного хода россиянин завершил путь, опубликовав видеоотчет из центра Москвы.

Ранее стало известно о добровольце СВО из Китая, который принял православие после происшествия на фронте. Таинство крещения было совершено, когда у мужчины заканчивался контракт и он должен был вернуться домой.

