В российском детском саду девочке подарили новогодний набор с тараканами вместо сладостей

В Нижнем Новгороде в детсаду девочке подарили набор с тараканами вместо конфет

В Нижнем Новгороде в детском саду девочке подарили сладкий новогодний набор с тараканами вместо конфет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На утреннике в российском детсаду воспитанникам раздали сладкие подарки, однако одна из них получила «коробку с сюрпризом». Как видно на опубликованных кадрах, когда девочка раскрыла коробку дома, оттуда выскочило несколько насекомых, что напугало и ребенка и мать.

«Тараканы решили полакомиться, учуяли этот запах и стали говорить на своем языке: "Вот этой вот девочке нужно испортить Новый Год"» — пожаловалась дошкольница на опубликованном ролике.

По данным канала, из всей группы подарок с тараканами достался только одной девочке. Руководство учреждения принесло извинения семье и пообещало впредь перепроверять все коробки.

