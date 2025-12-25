Реклама

Ценности
20:22, 25 декабря 2025Ценности

В сети начали продавать косметику для пятой точки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Asset

В сети начали продавать косметику для ягодиц под брендом Asset. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Основатель марки Чад О'Коннел заметил дефицит уходовых средств для ануса и ягодиц на рынке и занялся разработкой специализированной косметики. По его словам, он изучил основные проблемы, с которыми сталкиваются покупатели, и вместе с дерматологами и химиками создал необходимые средства. «Я боролся с табу об уходе за этой частью тела», — уточнил он.

Сейчас в ассортименте Asset присутствуют серум для ануса для увлажнения кожи, а также средство для мытья ягодиц и полотенца.

«Миллионы людей ежедневно сталкиваются с раздражением в анальной области и воспринимают это как норму. Люди стесняются, а симптомы игнорируются. Наша цель состоит в том, чтобы уход за этой областью был таким же привычным, как уход за лицом и телом», — подытожил предприниматель.

Ранее стало известно, что зумеры предпочли порно алкоголю.

