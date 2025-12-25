Реклама

04:29, 25 декабря 2025

В США резко высказались о смерти генерала Сарварова в Москве

Военный Дэвис: Индивидуальный террор со стороны Украины лишит ее поддержки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис прокомментировал гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис подчеркнул, что индивидуальный террор, к которому прибегает Украина, лишит ее любой поддержки от США. «Смерть этого генерала [Сарварова] не останется без ответа. Вам конец», — резко высказался он.

Военный подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, если надеется на прикрытие от Вашингтона. Он также отметил цинизм, с которым украинский лидер продвигает якобы мирный план по урегулированию конфликта.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве привели в действие бомбу под днищем машины офицера. Он получил множественные ранения, его экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти. Жертвой стал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

