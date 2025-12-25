Ветеран СВО помог полицейским задержать наркосбытчика в Москве

Ветеран СВО Кочетов помог полиции задержать наркосбытчика в Москве

Ветеран специальной военной операции (СВО) Сергей Кочетов помог полицейским задержать наркосбытчика в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино вышли на след россиянина, причастного к незаконному сбыту наркотиков. При виде полицейских подозреваемый попытался скрыться на улице Маршала Голованова. Кочетов стал свидетелем произошедшего. Когда злоумышленник побежал в его сторону, ветеран СВО повалил его на землю и удерживал до прибытия полицейских.

При досмотре у мужчины было изъято несколько свертков с мефедроном. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали футболиста Артура Закиева за продажу наркотиков. Футболист арестован и находится в следственном изоляторе.