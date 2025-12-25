Перечислены пять утренних привычек для улучшения качества жизни

Врач Франко: Выпитая сразу после пробуждения вода улучшает работу кишечника

Врачи Элпидио Франко и Розана Кастелло Бранко призвали обзавестись пятью утренними привычками, которые помогут существенно улучшить качество жизни. Их они перечислили в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Франко, привычка засыпать и просыпаться в одно и то же время помогает контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений и выработку гормонов, связанных со сном и настроением. Также доктор призвал сразу же после пробуждения пить воду, поскольку она улучшает кровообращение, работу кишечника и почек.

Бранко добавила, что первый прием пищи помогает поддерживать уровень энергии и концентрацию внимания на протяжении всего дня, поэтому завтрак должен быть сбалансированным. Еще одной полезной для улучшения самочувствия привычкой она назвала короткую прогулку утром. Если же времени для нее нет, можно постоять возле открытого окна и подышать свежим воздухом.

В заключение Бранко рекомендовала отказать от использования смартфона сразу же после пробуждения. Контакт с сообщениями, социальными сетями или новостями до того, как организм полностью проснулся, подвергает головной мозг воздействию множества раздражителей, пояснила врач.

