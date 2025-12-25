Реклама

Россия
12:27, 25 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Врач рассказал о повышенном риске мигрени у одной категории людей

Врач Нестеровский: От мигрени чаще страдают женщины, чем мужчины
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Freepic.diller / Freepik

От мигрени более чем в два раза чаще страдают женщины, чем мужчины. При очередном приступе лучше не затягивать с походом к врачу и не злоупотреблять обезболивающими. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Пироговского университета Юрий Нестеровский.

«По данным мировых и отечественных популяционных исследований, среди взрослого населения распространенность мигрени без ауры в течение года составляет от 14 до 21 процента. Чаще встречается у женщин: распространенность у женщин в среднем 17 процентов, у мужчин — 8 процентов. Мигрень является одним из заболеваний, существенно влияющих на качество жизни человека», — сказал Нестеровский.

Существенно реже встречается другая форма заболевания «мигрень с аурой» — распространенность около 2,5 процента. Она характеризуется такими кратковременными симптомами, как нарушение зрения: появляются мерцающие точки или линии в полях зрения, они могут быть как яркие, светящиеся, так и просто в виде темных пятен. Кроме того, возможно одностороннее онемение или ощущение покалываний в лице, руке, ноге, нарушение произнесения слов, как будто «язык не слушается».

Эти симптомы обычно предшествуют появлению головной боли или возникают в начале приступа головной боли и могут продолжаться в среднем от 20 мин до 1 часа.

Нестеровский советует при головной боли не злоупотреблять обезболивающими препаратами и не затягивать с походом к врачу, так как от этого зависит дальнейшее течение заболевания.

Ранее руководитель Центра компетенций по развитию растительной продукции Роскачества Олеся Махова рассказала о том, что помимо медикаментозной терапии, существенную помощь в профилактике мигрени может оказать коррекция питания, в частности, увеличение доли растительных продуктов.

