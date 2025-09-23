В Роскачестве назвали способы сократить мигрени

Роскачество: Увеличение потребления растительных продуктов может снизить мигрени

Помимо медикаментозной терапии, существенную помощь в профилактике мигрени может оказать коррекция питания, в частности, увеличение доли растительных продуктов, рассказала руководитель Центра компетенций по развитию растительной продукции Роскачества Олеся Махова. В разговоре с «Лентой.ру» она пояснила, что цельнозерновые крупы и листовые овощи, богатые витамином В2, значительно сокращают частоту приступов.

«Ключевую роль в борьбе с мигренью играет магний, дефицит которого часто встречается у пациентов. Магний — природный мышечный релаксант и регулятор сосудистого тонуса. Его прекрасными источниками являются листовая зелень, шпинат, орехи, семена тыквы и бобовые. Кроме того, имбирь и куркума обладают мощным противовоспалительным эффектом, сравнимым с действием некоторых аптечных препаратов, и их регулярное употребление может помочь снизить интенсивность и продолжительность приступа», — сказала Махова.

Эксперт пояснила, что некоторые продукты животного происхождения, такие как выдержанные сыры, копчености и колбасы, содержат тирамин и нитриты, которые являются известными триггерами мигрени.

Она также посоветовала обратить внимание на цельнозерновые крупы и листовые овощи, богатые рибофлавином (витамином В2). Многочисленные исследования подтверждают, что высокие дозы этого витамина значительно сокращают частоту приступов головной боли, уточнили в Роскачестве.

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина сообщала о том, что головная боль является не просто неприятной жалобой, но и неспецифическим признаком многих заболеваний и требует тщательной дифференциальной диагностики. Мигрень, по словам специалиста, характеризуется интенсивной головной болью и часто сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью и аурой. Пациент в таком случае не может выполнять никакую работу и вести привычный образ жизни.