Захарова высказалась о попытке Польши захватить здание консульства России

Захарова пообещала болезненный ответ в случае захвата Польшей недвижимости РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала болезненный ответ в случае захвата Польшей российской недвижимости. Об этом она заявила на брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, есть немало примеров того, какими болезненными могут быть ответы для тех, кто «совершает бесправие» в отношении России.

Она также напомнила, что здание российского консульства в Гданьске перешло к СССР в бессрочное и безвозмездное пользование в послевоенный период взамен исторического здания, которое с XVIII века принадлежало консульству Российской империи, а затем было разрушено в ходе боевых действий во время Второй мировой войны.

Ранее чиновники из Гданьска пытались ворваться в здание генерального консульства России, однако им не удалось попасть внутрь. Отмечалось, что польские власти не могут занять здание, поскольку там остался сотрудник российского посольства.