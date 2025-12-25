Welt: Зеленскому не следует надеяться на поддержку США его плана по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует надеяться на поддержку Вашингтоном своего проекта по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Стефан Фрелих, передает телеканал Welt.

Эксперт ответил на вопрос ведущей о мирном плане Зеленского и уточнил, что он вряд ли будет поддержан США, так как позиции Вашингтона и Киева отличаются.

«Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает», — объяснил он. По мнению специалиста, недавние конструктивные переговоры России и США в Майами показали, что Украина и Европа оказались в одиночестве.

Ранее Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого с США.