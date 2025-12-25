Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 25 декабря 2025Мир

В Германии заявили о нежелании США поддержать мирный план Зеленского

Welt: Зеленскому не следует надеяться на поддержку США его плана по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует надеяться на поддержку Вашингтоном своего проекта по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Стефан Фрелих, передает телеканал Welt.

Эксперт ответил на вопрос ведущей о мирном плане Зеленского и уточнил, что он вряд ли будет поддержан США, так как позиции Вашингтона и Киева отличаются.

«Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает», — объяснил он. По мнению специалиста, недавние конструктивные переговоры России и США в Майами показали, что Украина и Европа оказались в одиночестве.

Ранее Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

    На Украине признали двадцатикратное превосходство России в ресурсах в следующем году

    Трамп назвал способное расстроить Санта-Клауса событие

    Учительница несколько месяцев занималась сексом с 13-летними школьниками

    В Белоруссии опробовали модернизированный «Полонез»

    В Германии заявили о нежелании США поддержать мирный план Зеленского

    В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok