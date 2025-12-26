26 декабря в России отмечают День войск ПВО, а в мире — День подарков и День крупье. Православные вспоминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Свой день рождения отмечает Михаил Боярский. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 26 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День войск ПВО Сухопутных войск России

26 декабря 1915 года начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев приказал сформировать первые артиллерийские батареи для защиты от авиации противника в ходе Первой мировой войны. Эти подразделения стали основой для создания войск ПВО, которые сейчас входят в состав Сухопутных войск России.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Праздники в мире

День подарков

День подарков отмечают в ряде стран Британского содружества наций: Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Его история связана с обычаем дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения — бедняки получали их не в Рождество, а на день позже. В наши дни по случаю праздника магазины и лавки в этих странах начинают работать уже в пять утра и делают большие скидки.

Международный день крупье

Крупье — это работники игорных заведений, которые выдают выигрыши, забирают проигранные ставки, а также крутят колесо рулетки, раздают карты в покере и блек-джеке. В России их называют дилерами — на английский манер. При этом Международный день крупье посвящен не только сотрудникам казино, но и игрокам, которые стоят по другую сторону стола.

Фото: Nejron Photo / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 26 декабря:

День независимости и единства в Словении;

Фестиваль Кванза в США;

в США; День доброй воли в ЮАР.

Какой церковный праздник 26 декабря

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

Согласно преданию, мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за веру при римском императоре Диоклетиане, правившем на рубеже III-IV веков. Авксентий был священником, Евстратий — военачальником, Орест — молодым воином, Мардарий происходил из простого народа, а о Евгении сказано лишь то, что он был товарищем Евстратия.

Все святые открыто заявили, что верят в Христа. Независимо от социального положения их подвергли жестоким мучениям, а затем казнили.

Мученик Авксентий Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 26 декабря

День памяти мученицы Лукии Сиракузской

День памяти преподобного Аркадия Новоторжского

День памяти преподобного Арсения Латрийского

Приметы на 26 декабря

В народном календаре 26 декабря — Евстратиев день, или Ведьмины посиделки. На Руси верили, что в это время ведьмы устраивают охоту на людей.

В этот день нельзя ходить в лес и переступать порог дома в вечернее время, иначе можно впустить нечистую силу.

Нельзя поднимать что-либо с земли, в том числе деньги — так ведьмы могут навести сглаз.

Нельзя на Евстратия подметать и мыть пол, иначе можно «смыть» удачу и навлечь на себя болезни.

Кто родился 26 декабря

Михаил Боярский (76 лет)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Советский и российский актер, народный артист РСФСР. Широко известен по ролям в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Гардемарины, вперед!», «Королева Марго» и, конечно, «Д`Артаньян и три мушкетера».

Американский актер и музыкант, лидер группы Thirty Seconds to Mars. В числе его самых успешных работ — роли в картинах «Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей», «Господин Никто», «Отряд самоубийц».

