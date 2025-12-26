61-летняя Алена Апина показала фото в полупрозрачном корсете

61-летняя российская певица Алена Апина показала фото в откровенном костюме

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость предстала в черном бархатном костюме, состоящем из пиджака и брюк. При этом она распахнула на камеру верхнюю часть наряда и продемонстрировала полупрозрачный корсет, украшенный кружевами. Эффектный внешний вид артистка дополнила объемной прической, розовой помадой и серебряным колье.

Ранее Апина похвасталась фигурой в откровенном виде. Тогда певица примерила атласный корсет и прозрачную юбку, которая была оформлена пайетками и кружевами.