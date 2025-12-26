Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:22, 26 декабря 2025Ценности

61-летняя Алена Апина показала фото в полупрозрачном корсете

61-летняя российская певица Алена Апина показала фото в откровенном костюме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость предстала в черном бархатном костюме, состоящем из пиджака и брюк. При этом она распахнула на камеру верхнюю часть наряда и продемонстрировала полупрозрачный корсет, украшенный кружевами. Эффектный внешний вид артистка дополнила объемной прической, розовой помадой и серебряным колье.

Ранее Апина похвасталась фигурой в откровенном виде. Тогда певица примерила атласный корсет и прозрачную юбку, которая была оформлена пайетками и кружевами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

    «Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

    Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

    Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

    В Белом доме сообщили Нетаньяху мрачную новость

    Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

    Украина рассекретила важную часть данных ради соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok