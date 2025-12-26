Ведущая Алена Водонаева отреставрировала этажерку, принадлежавшую ее прабабушке

Телеведущая Алена Водонаева отреставрировала семейную реликвию. Подробностями она поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о деревянной этажерке из светлого дерева с тремя полками, которая досталась селебрити от прабабушки. Водонаева украсила старинный предмет мебели еловыми ветками и игрушками в советском стиле и устроила на его фоне праздничную фотосессию.

«Этажерка моей прабабушки. Недавно я ее отреставрировала. В войну она была фельдшером. А после всю жизнь хранила в ней лекарства (в нижнем шкафчике)», — подписала ведущая публикацию.

Ранее стало известно, что коллега Водонаевой Ксения Собчак украсила новогоднюю елку в своем доме за 155 тысяч рублей. В декоре, выдержанном в советском стиле, использовались игрушки ручной работы, включая стеклянные сосульки, чеканные флажки, карамелизированные апельсины, бублики и сушки на ленте, груши и яблоки в сахаре, а также стеклянные и натуральные шишки.