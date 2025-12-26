Реклама

Экономика
15:02, 26 декабря 2025Экономика

Стала известна стоимость новогодней елки Собчак

Собчак потратила на украшение новогодней елки 155 тысяч рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПраздники в России

Кадр: @xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак потратила на украшение елки к Новому году 155 тысяч рублей. Соответствующую информацию назвали в агентстве флористики и декора, пишет «Газета.Ru».

Специалисты уточнили, что дом селебрити украшали профессиональные декораторы, причем оформлением праздничного дерева высотой четыре метра занимались два специалиста. Телеведущая остановила выбор на советском стиле, так что для нее подобрали 400 стеклянных сосулек, 300-метровую гирлянду, а также еще одну, состоящую из чеканных флажков, карамелизированные апельсины, бублики и сушки на ленте, груши и яблоки в сахаре, стеклянные и натуральные шишки. Все элементы выполнили вручную, отметили в агентстве. В общей сложности за работы и высококачественные материалы Собчак отдала 155 тысяч рублей. Помимо этого, журналистка заказывала композиции на стол и в вазы.

Ранее стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров в этом году потратил на декор дома к праздникам до пяти миллионов рублей.

