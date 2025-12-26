ЦБ показал обновленную купюру 1000 рублей с теплоходом «Метеор»

Банк России показал обновленную купюру 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Фотографию опубликовала пресс-служба регулятора.

Тысячерублевая банкнота будет выпускаться в прежней цветовой палитре. Купюра выполнена в бирюзовой гамме. Ее дизайн определяли в ходе онлайн-голосования, которое проходило в конце 2024 года на сайте Центробанка (ЦБ). Участие в нем приняло порядка 700 тысяч человек.

На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне — Саратовский автомобильный мост, теплоходное судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани. Кроме того, на банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности банкноты.

Как отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в ЦБ стараются сделать новую банкноту такой, чтобы ее было приятно держать в руках.

Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

