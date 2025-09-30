Экономика
12:57, 30 сентября 2025Экономика

Банк России одобрил дизайн обновленной банкноты

Набиуллина: Совет директоров ЦБ одобрил дизайн новой купюры в 1000 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Банк России концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты номиналом в тысячу рублей. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, в настоящее время художники Центрального банка и Гознака трудятся над эскизным проектом. Набиуллина заверила, что в ЦБ стараются сделать новую банкноту такой, чтобы ее было приятно держать в руках. Регулятор уже готовится к презентации этой купюры.

«Как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн-голосования», — уточнила Набиуллина.

Ранее заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов заявил, что регулятор не планирует вводить купюры нового номинала. По его словам, банкнотный ряд и так достаточно широкий.

В начале апреля депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что если разместить изображение государственного флага на обновленных банкнотах, то это усилит причастность россиян к госсимволам.

