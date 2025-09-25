В ЦБ прокомментировали идею введения банкнот нового номинала

Белов: ЦБ не планирует вводить банкноты нового номинала

Центробанк не планирует вводить купюры нового номинала в России. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, банкнотный ряд и так достаточно широкий.

Кроме того, Белов утончил, что решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей — это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты.

Ранее сообщалось, что новая пятитысячная купюра появилась в обороте в шести регионах Дальнего Востока.

До этого стало известно, что ЦБ остановил выпуск купюры номиналом в 1000 рублей с обновленным дизайном.