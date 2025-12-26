Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:35, 26 декабря 2025Ценности

Боня примерила на камеру купальник 13-летней дочери со словами «немного врезается»

Блогерша Виктория Боня примерила на камеру купальник 13-летней дочери Анджелины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня примерила купальник 13-летней дочери Анджелины Смерфит со словами «немного врезается». Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» запечатлела себя на камеру в слитном купальнике черного цвета, оформленном глубоким декольте и шнуровкой на спине. Знаменитость позировала перед зрителями, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

«Нашла дочкин купальник. Когда летела на Коста-Рику, думала, что понадобится купальник для того, чтобы ходить на серфинг. Сегодня первый урок будет, и купальник не должен слетать», — объяснила телезвезда.

Ранее блогерша Виктория Боня опубликовала фото без штанов и подвела итоги 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Путин предрек революцию нового типа

    Мигранта задержали за поножовщину в петербургском хостеле

    Окоченевшего мужчину нашли на улице российского города

    Московский омбудсмен призвала всеми методами пресекать агрессивное поведение школьников

    Москвичам рассказали о трансляции в метро обращения президента в Новый год

    Разыскиваемый 12 лет за миллиардные аферы экс-чиновник Минсельхоза выслушал приговор

    Академия МВД загорелась в Москве

    Монсон сравнил уровень жизни в России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok