16:03, 26 декабря 2025Наука и техника

Дальность российского «оружия победы» увеличили почти до 300 километров

Мантуров: Дальность бомб с УМПК увеличили почти до 300 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дальность полета российских авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) увеличили почти до 300 километров. Этот параметр зависит от калибра, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

«По сути, это авиационная бомба, которая была оперативно доработана под летающий модуль с дальностью в зависимости от массы от 90 километров (...) почти до 300 километров. Многие говорят, что это оружие победы», — сказал он.

УМПК превращает свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Самолет-носитель может сбросить планирующую бомбу, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Прикрепляемое к бомбе изделие состоит из раскладывающихся крыльев и аппаратуры наведения.

В октябре военный летчик и автор Telegram-канала Aviahub писал, что обновленный УМПК с реактивным двигателем позволяет поразить цель на расстоянии более 200 километров.

