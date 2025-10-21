Наука и техника
Летчик назвал дальность новых бомб с УМПК

Aviahub: Дальность новых бомб с УМПК и реактивным двигателем — 200 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские бомбы с обновленным универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поразить цель на расстоянии более 100 километров. Дальность боеприпаса назвал военный летчик и автор Telegram-канала Aviahub, который пишет под псевдонимом Тимур Полевой.

Автор разместил фото фугасных авиабомб ФАБ-500Т с новым УМПК на Су-34. На снимке видно, что комплект отличается от прошлой модели удлиненным крылом и хвостовой частью. Также бомбу можно оснастить реактивным двигателем.

«Данный ФАБ с УМПК летит 100+ километров, а такой же, только с двигателем, преодолевает рекордные 200+ километров», — подчеркнул Полевой.

Базовая версия УМПК без хвостового модуля обладала более коротким крылом. После сброса с заданной высоты крылья раскрываются и боеприпас летит к цели по данным спутниковой навигации. Модулями планирования оснащали различные бомбы, включая тяжелые ФАБ-3000, которые несут 1,2 тонны взрывчатого вещества.

Ранее в октябре замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в России начинают серийное производство новых УМПК для авиабомб. По его словам, в ходе одного из ударов такой боеприпас пролетел 193 километра.

