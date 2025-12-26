Доктор Мясников пожаловался на ведущихся на «идиотов-блогеров и врачей-преступников» людей

Врач Мясников пожаловался на россиян, отказывающихся принимать статины

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на людей, которые отказываются принимать статины. Выпуск с рассуждениями медика доступен на платформе «Смотрим».

«Есть такие "антиста", это я их так назвал. "Антистатиночники". Ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. И на их совесть потом инсульты, инфаркты и трупы», — заявил доктор.

Мясников добавил, что отказываться от приема статинов в новогодние праздники из-за алкоголя не нужно.

Ранее врач признался, что его злят вопросы о том, нужно ли принимать статины. Услышав подобное обращение от зрительницы, он пошутил, что из-за этого спрячется под стол и укусит себя за руку.