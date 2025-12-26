Реклама

Силовые структуры
17:53, 26 декабря 2025Силовые структуры

ФСИН России ответила на предложения отметить Новый год

ФСИН России назвала предложения отметить Новый год в их учреждениях фейком
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отреагировала на рассылку с предложением отметить Новый год в ее учреждениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком», — заявили в пресс-службе.

Там же уточнили, что предложение рассылалось с электронного сервиса доставки книг и журналов «ФСИН Пресса». Во ФСИН уточнили, что он не имеет никакого отношения к работе ведомства.

Ранее УФСИН России по Владимирской области прокомментировало информацию о том, что блогера Елену Блиновскую перевели в «блатной» отряд.

