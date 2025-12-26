Реклама

Экономика
15:07, 26 декабря 2025Экономика

Бизнес-климат в России замер в пессимизме

Сводный индекс деловой среды РСПП провел в отрицательной зоне весь 2025 год
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В декабре сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) упал до 46,1 пункта. Таким образом, весь 2025 год он провел в зоне ниже 50 пунктов, пишет «Коммерсантъ».

Положительным считается показатель выше 50 пунктов, а значения ниже свидетельствуют о преобладающих пессимистических настроениях.

Лучше прочих себя чувствовал индекс B2G, который ограничивается сферой поставок государству и госкомпаниям. В декабре он взлетел до максимальных за год 53 пунктов, и в среднем за 12 месяцев был выше этой отметки.

Значение индекса личных оценок делового климата опрошенными предпринимателями осталось на уровне 39,1 пункта, а оценка состояния рынка производимой продукции опустилась сразу на 3,6 пункта, до 43,8 пункта. Большей частью такая динамика объясняется жалобами бизнеса на падающий спрос на собственные услуги и продукцию.

В ноябре российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, характеризующий конъюнктуру в промышленности, составил 48,3 пункта. В последние шесть месяцев показатель ни разу не уходил в положительную зону. Кроме того, руководство компаний оценивает падение производства как самое сильное с апреля 2022 года.

Ранее один из богатейших людей страны, президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал уходящий 2025 год прорывным для российского бизнеса. По его словам, новые возможности у компаний появились благодаря успешной деятельности президента и правительства.

