Из желудка крокодила извлекли голову и бюстгальтер женщины

В Зимбабве из желудка крокодила извлекли голову и бюстгальтер съеденной женщины

В Зимбабве крокодил растерзал женщину, которая вместе с мужем и друзьями отдыхала у реки. Об этом сообщает зимбабвийское издание The Herald.

Ньони и Тейлор Брюс вместе с двумя друзьями отправились на остров на реке Замбези в провинции Северный Матабелеленд, чтобы искупаться и сфотографироваться на природе. Ньони с друзьями вошли в реку и начали делать фотографии. Внезапно из воды выскочил крокодил, схватил женщину, трижды подбросил ее в воздух, а затем утащил на глубину. Через какое-то время Ньони снова появилась на поверхности. Тейлор и остальные бросились на помощь, но крокодил утащил ее в воду.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Управления парков и дикой природы Зимбабве. 23 декабря им удалось обнаружить крокодила и ликвидировать его. Из желудка рептилии извлекли голову, левую руку и бюстгальтер Ньони. Представитель полиции обратился к гражданам с просьбой быть осторожными во время отдыха около водоемов, где водятся крокодилы.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил погнался за мужчиной, который совершал утреннюю пробежку. Инцидент попал на видео.