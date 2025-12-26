Карл III рассказал об отрезанных во время занятий садоводством кусочках пальцев

Карл III рассказал, что много раз отрезал себе кусочки пальцев секатором

Король Великобритании Карл III признался, что много раз случайно отрезал себе кусочки пальцев во время работы в саду. Об этом пишет Daily Star.

В интервью радиостанции Radio 4 британский монарх рассказал, что обожает садоводство с самого детства. По его словам, эта любовь передалась ему от бабушки Елизаветы Боуз-Лайон (королевы-матери), которая была страстным садоводом. Карл III сказал, что любит подстригать кусты секатором, однако нередко получает травмы. «Время от времени я отрезаю себе кончики пальцев», — сказал король.

Монарх также припомнил, что в раннем детстве его возили в коляске по саду, и уже тогда растения завораживали его. «Думаю, я был одним их тех людей, которому очень нравится быть на свежем воздухе, наблюдать и созерцать», — рассказал Карл III.

Он также порадовался, что к работе в садах и огородах в последнее время приобщается все больше молодежи после долгого перерыва. «Я помню, раньше было гораздо больше ферм при школах, и почти все продали или забросили. Это трагедия, потому что благодаря участкам можно изучать биологию, экономику и бог знает, что еще», — подытожил монарх.

В 2023 году сообщалось, что Карл III назвал слизняков «занозой в заднице» и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое исключило слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».