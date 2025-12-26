Реклама

Из жизни
15:16, 26 декабря 2025Из жизни

Карл III рассказал об отрезанных во время занятий садоводством кусочках пальцев

Карл III рассказал, что много раз отрезал себе кусочки пальцев секатором
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Justin Tallis - WPA Pool / Getty Images

Король Великобритании Карл III признался, что много раз случайно отрезал себе кусочки пальцев во время работы в саду. Об этом пишет Daily Star.

В интервью радиостанции Radio 4 британский монарх рассказал, что обожает садоводство с самого детства. По его словам, эта любовь передалась ему от бабушки Елизаветы Боуз-Лайон (королевы-матери), которая была страстным садоводом. Карл III сказал, что любит подстригать кусты секатором, однако нередко получает травмы. «Время от времени я отрезаю себе кончики пальцев», — сказал король.

Монарх также припомнил, что в раннем детстве его возили в коляске по саду, и уже тогда растения завораживали его. «Думаю, я был одним их тех людей, которому очень нравится быть на свежем воздухе, наблюдать и созерцать», — рассказал Карл III.

Он также порадовался, что к работе в садах и огородах в последнее время приобщается все больше молодежи после долгого перерыва. «Я помню, раньше было гораздо больше ферм при школах, и почти все продали или забросили. Это трагедия, потому что благодаря участкам можно изучать биологию, экономику и бог знает, что еще», — подытожил монарх.

В 2023 году сообщалось, что Карл III назвал слизняков «занозой в заднице» и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое исключило слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».

