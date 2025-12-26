Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 26 декабря 2025Бывший СССР

Командир ВСУ рассказал о сдаче штаба батальона из-за паники

Штаб батальона ВСУ в Гуляйполе сдали 3 российским солдатам из-за паники
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные в Гуляйполе Запорожской области сдали штаб батальона 102-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) трем российским солдатам из-за паники. Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов украинскому изданию «Общественное».

«Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того, чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, — они не уничтожены», — подчеркнул Филатов.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе после бегства украинских военных нашли служебный ноутбук, который принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником «Ночной кошмар зеро».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Во Франции оценили идею отправить войска на Украину под флагом ЕС

    Командир ВСУ рассказал о сдаче штаба батальона из-за паники

    61-летняя Алена Апина показала фото в полупрозрачном корсете

    США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

    ВСУ атаковали российский регион

    В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли служебный ноутбук украинского лейтенанта

    На Украине потребовали расформировать одну военную бригаду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok