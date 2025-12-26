Штаб батальона ВСУ в Гуляйполе сдали 3 российским солдатам из-за паники

Украинские военные в Гуляйполе Запорожской области сдали штаб батальона 102-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) трем российским солдатам из-за паники. Об этом рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов украинскому изданию «Общественное».

«Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того, чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, — они не уничтожены», — подчеркнул Филатов.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе после бегства украинских военных нашли служебный ноутбук, который принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником «Ночной кошмар зеро».