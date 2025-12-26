В России указали на одну деталь в снятом на Украине ролике в честь Рождества

Марочко: Бойцы ВСУ не снялись в ролике на католическое Рождество

Украинские военнослужащие не участвовали в съемках ролика в честь католического Рождества. На это обратил внимание военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что накануне праздника заместителям командиров украинских подразделения по воспитательной части приказали подготовить отчет о праздновании сочельника с фотографиями и видеозаписями.

Собеседник агентства уточнил, что перед ними была поставлена задача «показать высокий духовный настрой военнослужащих и положительное отношение к нововведенной дате», но она оказалась провалена.

«На практике украинские замполиты столкнулись с рядом трудностей, связанных с нежеланием православных участвовать в "шабаше" руководства. Невзирая на серьезное давление, большинство украинских военнослужащих продолжают считать перенос [Владимиром] Зеленским христианского праздника богохульством и отмечают его по григорианскому календарю в январе», — пояснил он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинский народ, в отличие от властей, не празднует Рождество 25 декабря.