Мединский высказался о праздновании Рождества на Украине 25 декабря

Мединский: Народ Украины не празднует Рождество 25 декабря

Народ Украины, в отличие от властей, не празднует Рождество 25 декабря. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, передает РИА Новости.

При этом он предположил, что жители западных регионов, вероятно, отмечают католическое Рождество. «Где-то на западе, наверное, празднуют», — сказал Мединский.

Ранее Владимир Зеленский объявил изменения в национальном календаре. Он пояснил, что ряд праздников совпадает с трагичными днями в истории Украины. Политик также отметил, что перенос Рождества на 25 декабря был легко воспринят украинцами.