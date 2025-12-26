Реклама

В США подтвердили возобновление поисков пропавшего 11 лет назад самолета

РИА Новости: Ocean Infinity заявила о возобновлении поисков обломков рейса MH370
Фото: Lai Seng Sin / Reuters

Американская компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков пропавшего 11 лет назад гражданского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из столицы Малайзии в Пекин. Об этом сообщил РИА Новости представитель фирмы.

Поиск осуществляется при поддержке малазийского правительства. Собеседник агентства добавил, что из-за важностьи и деликатного характера поисковых работы, официальные коммуникации по данному вопросу будут поступать от властей Малайзии.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур — Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны. По одной из версий лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана. Все пассажиры и члены экипажа официально числятся погибшими.

