13:40, 26 декабря 2025Культура

Михалков дал совет страдающим от похмелья

Никита Михалков призвал не превращать опохмеление в новую волну застолья
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков высказался о способах борьбы с похмельем после новогоднего застолья. Комментарий кинематографиста публикует Telegram-канал «Юнашев LIVE».

«Первого января все обычно похмеляются. Я тоже буду, надеюсь», — поделился режиссер.

По словам Михалкова, выбор правильного способа избавления от похмелья зависит от многих факторов. Важно учесть время пробуждения человека, напитки, которые он употреблял накануне, и продолжительность застолья.

«Главное — чтобы опохмеление не превратилось в новую волну. Это самое тяжелое, надо держаться», — заявил Михалков.

Ранее певец и композитор Владимир Пресняков поделился способом избежать похмелья. По его словам, для этого необходимо выпивать алкоголь в небольшом количестве и в компании близких людей. Артист также пошутил, что в его возрасте уже нет никакого похмелья, ведь состояние на следующий день просто ужасное.

