20:10, 9 декабря 2025Культура

Пресняков дал совет страдающим от похмелья

Пресняков заявил, что похмелья можно избежать, если пить понемногу и с близкими
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Петров / ТАСС

Певец и композитор Владимир Пресняков поделился лайфхаком, как избежать похмелья. Об этом он рассказал корреспонденту Пятого канала на новогоднем концерте в Государственном Кремлевском дворце.

По словам артиста, для этого необходимо выпивать алкоголь в небольшом количестве и в компании близких людей.

«Не пить много, но пить от души. А если от души — это не так много. Главное, чтобы это было с весельем, с адекватом, с хорошим настроением и с близкими. Когда вы с близкими, ничего не случится», — заявил Пресняков.

Также певец пошутил, что в его возрасте уже нет никакого похмелья, ведь состояние на следующий день просто ужасное. «Поэтому мы выпиваем очень утонченно, со вкусом», — признался артист.

Ранее стало известно, что Пресняков предрек сыну Никите успешную актерскую карьеру после возвращения в Россию.

